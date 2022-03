Cycliste luxembourgeois : Luc Wirtgen décroche une 3e place en Turquie

Le jeune coureur luxembourgeois a obtenu le meilleur résultat depuis ses débuts professionnels, avec une 3e place sur le Tour d'Antalya.

La saison commence en beauté pour Luc Wirtgen. Le coureur luxembourgeois de 23 ans est allé décrocher le meilleur résultat de sa jeune carrière sur la côte sud de la Turquie. Grâce à sa 3e place sur l'étape reine du Tour d'Antalya samedi, le cadet des frères Wirtgen a fini sur le podium de la course, qui comptait quatre étapes.

«Je suis vraiment content, savoure-t-il. J'avais fini 11e l'an dernier et je voulais faire mieux cette année». Au général, Wirtgen termine à 6 secondes du vainqueur, le Danois de 21 ans Jacob Hindsgaul. Celui-ci a remporté l'étape décisive, samedi, au bout d'une montée de 8,8 km à 5,8% de moyenne. «On est arrivés en haut à huit et ça s'est joué sur un sprint en côte, raconte Wirtgen. J'ai attaqué d'abord, mais les deux premiers m'ont débordé à 40 m de l'arrivée. Dans des cas comme ça, on y croit jusqu'au bout».