Drame en Belgique : Luca, star de TikTok, tué par l’ex de sa mère à Liège

LIÈGE - Mercredi à Liège, un jeune homme de 21 ans a reçu des coups de couteau qui lui ont été fatals. Son ex-beau-père a d’abord pris la fuite avant de se rendre à la police.

Luca Itvai était suivi par plus de 1,6 million d’abonnés sur TikTok.

Après le drame, «Pietro» se serait enfui avant de se rendre à la police mercredi soir. Ce jeudi, il sera présenté au juge d’instruction. Sur TikTok, le jeune homme décédé était connu sous le nom de Luca Itvai et était suivi par plus de 1,6 million d’abonnés pour plus de 35 millions de «likes».