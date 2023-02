Marche blanche dans les Vosges : «Tu seras à jamais mon étoile»: l'hommage poignant de la mère de Lucas

Quelque 550 personnes participaient dimanche à Épinal à une marche blanche en hommage à Lucas, un adolescent de 13 ans harcelé en raison de son homosexualité supposée et dont le suicide début janvier a suscité une vive émotion, a constaté l’AFP. La mère de l’adolescent, Séverine, a pris la tête du cortège qui s’est élancé vers 14h de la préfecture, sous un ciel gris. «L’idée est d’honorer la mémoire de cet enfant et de s’en tenir là», a indiqué son avocate, Me Catherine Faivre.