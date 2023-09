Lucas Ferraz: «J'ai laissé parler mes émotions»

ESCH-BELVAL – Après Porn Queen et Dead Sinners, Lucas Ferraz est de retour, cette fois en solo. Il va dévoiler son premier album, «Demons in my Head», vendredi soir, à la Rockhal.

Le musicien brésilien est basé au Luxembourg. Carl Neyroud

«L’essentiel»: Vous sortez votre premier album solo. Comment vous sentez-vous au moment de le dévoiler?

Lucas Ferraz: Je ne me suis jamais senti aussi bien! Très impatient de partager ce disque avec tout le monde!

Comment s’est déroulée sa conception?

Tout s’est fait très naturellement. C’était d’ailleurs agréable de mettre directement en musique les idées qui me venaient en tête.

Vous avez collaboré avec plusieurs musiciens amis.

Oui, j’ai de nombreux amis qui sont des musiciens super talentueux, et ce fut l’occasion de les réunir et faire de cet album quelque chose de spécial.

Le dernier single, «What They Say», donne-t-il le ton de l’album?

«What They Say» reprend l’énergie et l’atmosphère globale du disque.

D’autres titres sont très énergiques («Demons In My Head», «Play Your Game», «Deep Inside Your Heart»). Votre marque de fabrique?

J’en ai bien l’impression! Pour moi, une chanson est achevée lorsque les riffs énergiques se mêlent à une mélodie forte.

Pourtant, vous avez composé des ballades intimistes («Butterfly», «My Love», «I’ll Stand Right Next To You»). Cherchiez-vous cet équilibre?

Ce n’était pas vraiment prévu mais elles apportent en effet un réel équilibre. J’ai simplement laissé parler mes émotions et je crois que c’est beau de s’ouvrir et d'évoquer aussi l’amour.

Qui sera avec vous sur scène vendredi?

Je suis fier d’être entouré de musiciens fantastiques comme Dave Schmit (Eternal Tango/Exit Fury), Michel Lopes (De Lab), Dan Fastro (Porn Queen/FBG), Luca Daresta (Lost in Pain/Atomic Rocket Seeders) et Marc Gary Muller (Johanna Red/Rock Legends). Ce sera chargé en énergie et en émotions, et avant tout, ce sera lourd!