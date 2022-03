Lucho Gonzalez déjà à l’infirmerie

La recrue phare de Marseille souffre d'une fracture à la clavicule gauche et sera indisponible «quatre à six semaines» et ne sera donc pas opérationnel pour la reprise du championnat.

Il retrouvera la compétition «dans la première quinzaine de septembre», a indiqué l'OM jeudi. Le milieu argentin a été touché en match amical contre Saint-Etienne à Valence, dans un choc avec le Stéphanois Kevin Mirallas, mercredi soir.

Le joueur «est tombé de tout son poids sur l'épaule gauche et sa clavicule n'a pas tenu le choc», explique le site de l'OM.

Le championnat de Ligue 1 reprend le 8 août. L’OM se déplacera à Grenoble tandis que l’Olympique Lyonnais ira au Mans. Le lendemain, Bordeaux, champion en titre, recevra le promu lensois qui retrouve l’élite.