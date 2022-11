Bande dessinée: Lucky Luke découvre la protection des animaux

Le célèbre Lucky Luke affronte un défi de société. Dans son dernier album, «L’arche de Rantanplan», il est moins question de gâchette que de… régime sans viande! Alors qu’il déguste un steak dans le saloon de Cattle Gulch (ville du bétail), le héros fait la connaissance d’Ovide Byrde, défenseur de la cause animale sur le point de se faire pendre.

Jeux de mot à foison

Le combat est parasité par le bandit Tacos Cornseed. Flairant le filon et surtout au courant de l’existence d’une mine d’or, il se fait passer pour militant de la cause animale. Ses sbires Carott Kid, Artichoke Jim, Strawberry Susan, Quinoa Bob et Tofu Sam font régner la terreur, officiellement au nom des animaux, surtout pour extorquer la population.