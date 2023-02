Missile balistique : L’UE dénonce l’«action dangereuse et imprudente» de Pyongyang

«Le tir par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) d’un missile à longue portée aujourd’hui est une action dangereuse et imprudente qui met en danger la paix et la sécurité internationales et régionales», a accusé la porte-parole du chef de la diplomatie européenne Josep Borrell.

La Corée appellée à cesser immédiatement ses lancements

«Le programme nucléaire et de missiles de la RPDC menace tous les pays et exige une réponse appropriée du Conseil de sécurité de l’ONU», a ajouté Nabila Massrali dans un communiqué. «L’UE réitère son appel à la RPDC pour qu’elle cesse immédiatement les lancements de missiles balistiques et engage un dialogue constructif avec les États-Unis et la République de Corée», a-t-elle insisté.