Afrique du Nord: L’UE redoute «un effondrement» de la Tunisie

L’Union européenne s’inquiète de la détérioration de la situation politique et économique en Tunisie et redoute un effondrement du pays, a déclaré lundi le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell. «La situation en Tunisie est très dangereuse», a-t-il averti à l’issue d’une réunion des ministres des Affaires étrangères de l’UE à Bruxelles. «Si la Tunisie s’effondre, cela risque de provoquer des flux migratoires vers l’UE et entrainer une instabilité dans la région MENA. Nous voulons éviter cette situation», a-t-il affirmé.