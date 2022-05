Guerre en Ukraine : L’UE s’accorde pour réduire ses importations de pétrole russe

Les 27 membres de l’Union européenne ont trouvé un accord lundi soir pour supprimer progressivement d’ici à la fin de l’année l’essentiel de leurs importations de pétrole depuis la Russie.

Berlin et Varsovie s’étant engagés à arrêter leurs importations par l’oléoduc Droujba, au total c’est 90% des exportations de pétrole russe vers l’UE qui seront arrêtées d’ici à la fin de l’année, affirment la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président français Emmanuel Macron. L’extension de l’embargo aux livraisons par oléoduc sera ensuite discutée «dès que possible».

Plus tôt dans la journée, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait appelé par visioconférence les dirigeants de l’UE à «cesser leurs querelles» pour adopter rapidement le sixième paquet de sanctions contre Moscou, dont l’embargo pétrolier était le point le plus sensible. «Les querelles en Europe doivent cesser (…), l’Europe doit montrer sa force. Car la Russie ne comprend que l’argument de la force», avait déclaré le dirigeant ukrainien.

Des garanties pour Budapest

Moscou devrait trouver rapidement de nouveaux acheteurs

Des négociations auront lieu ensuite pour cesser aussi les importations via Droujba (1/3 des approvisionnements européens), dont la branche nord dessert Allemagne, Autriche et Pologne, et la branche sud Hongrie, République tchèque et Slovaquie. Pour Moscou, il est toutefois plus facile de trouver d’autres acheteurs pour ses exportations par tankers que par oléoduc.