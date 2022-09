Guerre en Ukraine : L’UE se dit bien préparée à résister à une coupure totale du gaz russe

Le commissaire européen à l’Économie Paolo Gentiloni a assuré samedi que l’Union européenne était prête en cas d’arrêt total des livraisons de gaz russe, grâce au stockage et aux mesures d’économie d’énergie. «Nous sommes bien préparés à résister à l’utilisation extrême de l’arme du gaz par la Russie», a-t-il déclaré en marge d'un forum économique en Italie.

Nord Stream stoppé pour une durée indéterminée

Bruxelles «a fait beaucoup ces derniers mois», mais «aujourd’hui, il est possible de faire plus», car «le mur de divisions qui a bloqué l’action de la Commission ces derniers mois présente de nombreuses brèches», s’est félicité le commissaire européen. L’objectif est de «poursuivre la stratégie d’une Europe unie qui travaille contre l’invasion de l’Ukraine en utilisant l’arme économique», a-t-il expliqué. «Nous ne participons pas à la guerre, nous ne participons pas à l’escalade militaire», mais «nous soutenons l’Ukraine» et «nous devons le faire maintenant plus efficacement», a insisté Paolo Gentiloni.