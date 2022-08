Energie: L’UE va commencer à économiser son gaz la semaine prochaine

Énergie : L’UE va commencer à économiser son gaz la semaine prochaine

L’accord prévoit que chaque pays, dont le Luxembourg, fasse «tout son possible» pour réduire, entre août 2022 et mars 2023, sa consommation de gaz d’au moins 15% par rapport à la moyenne des cinq dernières années sur la même période.

La réduction de 15% de la consommation de gaz au sein de l’UE entrera en vigueur «au début de la semaine prochaine» pour pallier la réduction des livraisons russes, a annoncé vendredi, la présidence tchèque du Conseil de l’UE. «Le règlement sur la réduction de la demande de gaz a été formellement adopté. Le texte sera publié au Journal Officiel au début de la semaine prochaine et entrera en vigueur un jour après sa publication», a précisé la présidence sur son compte Twitter.

Il devrait être publié lundi et entrera en vigueur mardi, a-t-on précisé de source diplomatique européenne. L’accord sur cette mesure a été trouvé lors d’une réunion extraordinaire des ministres de l’Énergie de l’UE, le 26 juillet. Un seul pays, la Hongrie, s’est opposé à cette mesure jugée «injustifiable, inutile, inapplicable et nuisible», mais l’unanimité n’était pas requise et le gouvernement hongrois n’a pas pu empêcher son adoption.