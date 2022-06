Guerre en Ukraine : L’UE valide la candidature de l’Ukraine et de la Moldavie

Quatre mois après l’invasion de l’Ukraine par la Russie, l’Union européenne a validé la candidature de Kiev, mais aussi de la Moldavie, pour entrer dans l’UE.

L’annonce de la validation de la candidature de Kiev, et de celle de la Moldavie, a été faite par le président du Conseil européen, Charles Michel, qui a évoqué un «moment historique». Cette décision très attendue par l’Ukraine marque le début d’un processus long et complexe en vue d’une adhésion. «C’est un moment unique et historique dans les relations Ukraine-UE», s’est félicité très rapidement sur Twitter le président ukrainien Volodymyr Zelensky, affirmant que, «l’avenir de l’Ukraine se trouve au sein de l’UE».