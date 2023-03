Economie: L’UE veut éviter les «dépendances» à la Chine comme pour le gaz russe

Un rapprochement avec l’Amérique latine

Le chef de la diplomatie de l’UE a estimé que 2023 était une «année-clef» pour conclure des accords ailleurs, avec l’Amérique latine notamment, en vue du sommet entre l’UE et la Communauté des états latino-américains et caribéens (CELAC) mi-juillet. «L’Europe et l’Amérique latine ont l’occasion de montrer que leur relation commerciale est toujours source de progrès», a poursuivi Josep Borrell, ajoutant que les investissements européens en Amérique latine sont plus élevés qu’en Russie, en Chine, en Inde et au Japon «réunis».