Football – Fair-play financier : L’UEFA dresse une liste de 20 clubs sous surveillance

Sur cette première liste figureraient la Juventus, l’Inter Milan, l’AS Rome et le FC Barcelone, en plus du PSG et de l’OM. Selon L’Équipe, les deux équipes françaises seraient uniquement sous le coup de sanctions financières, à l’inverse de l’Inter et de Rome, qui devraient subir, en plus d’amendes, des restrictions pour les prochaines périodes de transferts. Tous ces clubs ont d’ores et déjà été alertés par l’UEFA et ont entamé des négociations avec l’instance européenne afin d’alléger les sanctions prévues à leur encontre.