Foot/Ligue des champions : L’UEFA ouvre une «enquête indépendante» sur le fiasco du Stade de France

L’Union des associations européennes de football a annoncé ce lundi soir l’ouverture d’une «enquête indépendante» sur le fiasco sécuritaire qui a accompagné samedi la finale de la Ligue des champions au Stade de France.

L’UEFA promet «d'examiner les prises de décisions, les responsabilités et les comportements de toutes les parties impliquées dans la finale». L’enquête a été confiée à une personnalité indépendante, l’ancien ministre portugais de l’Éducation de la Jeunesse et des Sports, Tiago Brandão Rodrigues. Samedi soir, l’impossibilité d’acheminer dans les temps les spectateurs munis de billets a non seulement retardé de 36 minutes le coup d’envoi du match, remporté par le Real Madrid face à Liverpool (1-0), mais les scènes de chaos aux abords du stade ont en outre fait le tour du monde.

«C’était absolument horrible»

Face aux critiques, qui écornent fortement l’image de la France comme pays hôte à deux ans des JO-2024 de Paris, le ministre français de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a évoqué lundi une «fraude massive, industrielle et organisée de faux billets» venant «de l’autre côté de la Manche». Il s’est dit «désolé» pour les spectateurs munis de billets qui n’ont pu assister au match et a exprimé ses «regrets» pour ceux qui ont souffert de l’usage des gaz lacrymogènes par les forces de l’ordre, mais a aussi estimé qu'«il y aurait eu des morts» sans les décisions prises par la police et le préfet Didier Lallement. Pour autant, le gouvernement britannique a de son côté appelé l’UEFA à «travailler étroitement avec les autorités françaises dans une enquête complète» et à en publier les conclusions.