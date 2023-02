Guerre en Ukraine: L’UE veut financer la reconstruction de l’Ukraine avec les avoirs russes gelés

Elle a passé tellement de temps à s’abriter dans sa cave qu’elle se sent «comme une taupe» lorsqu’elle s’aventure dehors dans la lumière, clignant des yeux. «Ne vous inquiétez pas», assure-t-elle à l’AFP malgré le sifflement des obus à l’arrière-plan, «ils sont loin. Je sais à présent où ils vont tomber». Les forces russes tentent depuis des mois de prendre le contrôle de Bakhmout, la plus longue et la plus sanglante des batailles menées depuis l’invasion russe lancée le 24 février dernier.