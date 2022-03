Au Luxembourg : Lufthansa prévoit plus de croissance

MUNICH - La compagnie aérienne tient à exploiter tout le potentiel du marché luxembourgeois, en misant sur le long-courrier.

«Luxembourg est un marché avec du volume. On était plutôt limité en termes de capacité de passagers et nous savons que nous avons perdu du business à cause de cela», justifie Steffen Weinstok, directeur général France et Benelux de Lufthansa.