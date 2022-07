Manque de personnel : Lufthansa supprime 2 000 vols supplémentaires cet été

Le groupe aérien allemand Lufthansa a annoncé mercredi la suppression de 2 000 vols supplémentaires cet été, en raison d'un manque de personnel, portant le nombre d'annulations à plus de 7% des vols en juillet et août depuis Francfort et Munich.