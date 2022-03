Bundesliga : Luiz Gustavo quitte le Bayern pour Wolfsburg

Le milieu défensif brésilien a signé un contrat de cinq ans avec Wolfsburg, avec effet immédiat, a annoncé vendredi son nouveau club.

Il était à la recherche de temps de jeu en vue du Mondial-2014 dans son pays, les arrivées de Mario Götze et de l'international espagnol Thiago Alcantara le poussant de plus en plus sur le banc des remplaçants bavarois. La semaine dernière, le patron du Bayern Karl-Heinz Rummenigge avait ouvert la porte à un possible transfert en donnant l'autorisation à Wolfsburg «de discuter avec le joueur».