Basketball : Luka Doncic marque l’Histoire de la NBA

Le Slovène de Dallas est devenu le premier joueur à récolter au moins 60 points, 20 rebonds et 10 assists dans un match.

La star de Dallas, Luka Doncic, a écrit une nouvelle page dans le livre des records de la NBA mardi avec un étonnant triple-double couronné de 60 points, permettant aux Mavericks de remporter une victoire à suspense en prolongation contre les New York Knicks (126-121). Doncic a ajouté 21 rebonds et 10 passes, devenant ainsi le premier joueur de l’Histoire de la NBA à réaliser un triple-double avec au moins 60 points et 20 rebonds.