Le «dépeceur» de Montréal : Luka Magnotta sera jugé au Canada

L'auteur présumé du meurtre et du dépeçage du corps d'un étudiant chinois, est arrivé lundi soir à Montréal en provenance d'Allemagne pour être jugé.

L'appareil militaire s'est posé sur l'aéroport de Mirabel, au nord de Montréal, peu avant 2h du matin. À bord, le suspect était escorté par six agents du Service de police de Montréal (SPVM), chargé de l'enquête. L'appareil a fait un tour de piste, s'est approché de l'endroit où étaient regroupés les journalistes, derrière un grillage, dans une zone d'ordinaire réservée aux véhicules du personnel de l'aéroport. Puis l'avion a poursuivi son chemin jusque derrière un bâtiment, hors de la vue des médias.

Un convoi comprenant plusieurs motos et voitures de police a quitté l'aéroport quelques minutes plus tard vers une destination inconnue. Le suspect était dans un véhicule banalisé de couleur bordeaux, transportant aussi des agents de la Sécurité publique et la police provinciale.