Lukas Cage et Chris Appleton ont déjà rompu

«Cette rupture n’était pas une décision facile à prendre pour Chris, mais il a fait tout ce qu’il pouvait pour que le mariage fonctionne et devait prendre la meilleure décision pour lui-même et son avenir», a confié une source au site américain .

Très amoureux, Lukas et Chris ont officialisé leur relation sur les réseaux sociaux, en février 2023, lors de leurs vacances au Mexique. Deux mois plus tard, l’Américain et le Britannique se sont mariés et c’est Kim Kardashian qui a uni les deux hommes lors d’une cérémonie dans une chapelle de Las Vegas. Après une virée dans une limousine, les mariés ont eu droit à un mini showcase de la chanteuse Shania Twain, en leur honneur.