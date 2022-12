L’Ukraine s’efforce de rétablir l’électricité après des bombardements massifs russes

Les États-Unis vont développer à partir de janvier leur programme de formation des militaires ukrainiens, avec pour objectif de former davantage de soldats et de leur transmettre des compétences plus larges, au moment où Kiev s’attend à une nouvelle offensive russe, a annoncé jeudi le Pentagone.

Cette formation sera menée en Allemagne et s’ajoutera aux formations spécifiques dédiées aux multiples armements livrés à l’Ukraine, et à l’entraînement plus complet mené depuis plusieurs mois déjà par les alliés, notamment l’armée britannique. Quelque 3 100 militaires ont déjà été formés par les États-Unis aux armes qu’ils fournissent à Kiev, et les alliés en ont formé 12 000 de plus.