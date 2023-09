L'Ukraine annonce avoir repris le village d'Andriïvka, au sud de Bakhmout

Le président russe Vladimir Poutine s’est félicité mardi du fait que 270 000 Russes ont volontairement rejoint «ces six-sept derniers mois» les rangs de l’armée et de formations de volontaires combattant en Ukraine, en plus des 300 000 soldats mobilisés l’an passé.

«Nous avons effectué une mobilisation partielle et 300 000 personnes ont été enrôlées. Et au cours des six ou sept derniers mois, 270 000 personnes ont volontairement signé des contrats pour servir dans les forces armées et des unités de volontaires», a dit M. Poutine, estimant que chaque jour 1 000 à 1 500 personnes supplémentaires signent un contrat.