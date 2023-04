Guerre en Ukraine: Lula suggère que l’Ukraine renonce à la Crimée pour mettre fin à la guerre

Une vidéo diffusée par son service de presse sur Telegram montre M. Prigojine se tenant devant des dizaines de sépultures surmontées de croix et sur lesquelles sont posées des gerbes de fleurs. «Les combattants de Wagner continuent d'être enterrés ici et il n'y a aucun problème avec ça à ce jour. Nous allons l'améliorer et faire de ce cimetière un mémorial pour les futures générations», a déclaré M. Prigojine.