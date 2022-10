Brésil : Lula «espère» que Bolsonaro acceptera le verdict des urnes

L’ancien président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva a dit lundi espérer que Jair Bolsonaro acceptera le verdict des urnes en cas de défaite dimanche au second tour de la présidentielle au Brésil. «J’espère que si je gagne l’élection, il aura un moment de sagesse et me téléphonera pour reconnaître le résultat», a déclaré Lula lors d’une conférence de presse à São Paulo (sud-est du Brésil). «Si Bolsonaro perd et qu’il veut pleurer… J’ai perdu trois élections», a rappelé Lula. «Chaque fois que j’ai perdu, je suis rentré chez moi. Je n’ai pas poussé de jurons et n’en voulais à personne à part moi-même», a-t-il ajouté.