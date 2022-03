Carburants au Luxembourg – L’ULC exige une baisse des taxes, une tripartite dans les tuyaux

Un gel de la taxe CO₂ ou une suspension temporaire

Toutes ces hausses sont un coup de massue pour de plus en plus de ménages luxembourgeois, qui «tombent sous le seuil de pauvreté» et «sont menacés d’exclusion sociale». Les entreprises sont elles aussi «de plus en plus dans le pétrin». Pour l'ULC, il faut, en plus de la réduction des accises, des mesures supplémentaires en ce qui concerne un plafonnement des prix du gaz naturel et de l'électricité ainsi qu’au moins un gel de la taxe CO2 «ou mieux encore sa suspension temporaire».