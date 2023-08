Niger: L’ultimatum de la Cedeao arrivé à terme, l’espace aérien fermé

«À bas la France!»

Dimanche après-midi, quelque 30 000 partisans du coup d’État, dont beaucoup brandissaient des drapeaux du Niger, du Burkina Faso et de Russie, se sont livrés à une démonstration de force dans le plus grand stade du Niger à Niamey. «Aujourd’hui c’est le jour de notre véritable indépendance!» criait un jeune homme, la foule autour de lui lançant des «A bas la France, à bas la Cedeao!»

Le coup d’État a été condamné par l’ensemble des partenaires occidentaux et africains du Niger, mais les militaires nigériens ont reçu le soutien de leurs homologues du Mali et du Burkina Faso – également arrivés au pouvoir par des coups d’État en 2020 et 2022 et eux aussi confrontés à la violence jihadiste – qui affirment qu’une intervention au Niger serait une «déclaration de guerre» à leurs deux pays.