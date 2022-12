Espagne : L’un des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI arrêté à Madrid

Il s’agit de l’un des «dix fugitifs les plus recherchés par le FBI», pour lequel une offre de récompense de 100 000 dollars avait été émise, a-t-elle néanmoins précisé. D’après une source proche du dossier, il s’agit de Michael James Pratt, condamné à la réclusion criminelle à la perpétuité aux États-Unis pour des faits de «pornographie infantile», «exploitation sexuelle», «agression sexuelle» et «enrichissement illicite».

Selon le site internet du FBI, ce Néo-Zélandais aurait recruté plusieurs jeunes femmes adultes et mineures aux États-Unis et au Canada entre 2012 et 2019 pour des actes sexuels forcés, via des petites annonces pour un travail de mannequin.