Royaume-Uni : L’un des «Beatles» présumés du groupe État islamique arrêté

Un Britannique accusé de faire partie d’une cellule de ravisseurs et d’assassins du groupe État islamique (EI), connue sous le nom de «Beatles», a été arrêté au Royaume-Uni, mercredi, selon les médias britanniques.

Aine D., 38 ans, a été arrêté après avoir atterri à l’aéroport de Luton, au nord-ouest de Londres, sur un vol en provenance de Turquie, où il venait de purger sept ans et demi de prison pour des actes de terrorisme, ont annoncé plusieurs médias britanniques, dont la BBC.

Aine D. est accusé de faire partie d’une cellule de ravisseurs et d’assassins du groupe État islamique qui a enlevé des dizaines d’étrangers en Syrie entre 2012 et 2015. Les otages avaient surnommé le groupe de djihadistes «Beatles» en raison de leur accent britannique.

Tortures

Les quatre membres des «Beatles» sont accusés d’avoir enlevé au moins 27 journalistes et travailleurs humanitaires issus des États-Unis, du Royaume-Uni, d’Europe, de la Nouvelle-Zélande, de la Russie et du Japon.

Ils sont aussi soupçonnés d’avoir torturé et tué, notamment par décapitation, les journalistes américains James Foley et Steven Sotloff, ainsi que des travailleurs humanitaires Peter Kassig et Kayla Mueller. Le groupe État islamique avait diffusé des vidéos de propagande montrant leurs exécutions sur les réseaux sociaux.