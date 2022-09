Attaques à l’arme blanche : L’un des deux suspects des attaques au Canada retrouvé mort

L’un des deux frères recherchés après les attaques de dimanche au Canada a été retrouvé mort, a annoncé lundi la police, qui traque toujours le deuxième suspect de cette tuerie, l’une des plus meurtrières ces dernières années dans le pays et dont le motif reste inexpliqué. Selon le dernier bilan, 18 autres personnes ont été blessées, dont certaines grièvement, dans deux villes isolées du centre-ouest du pays, dans la province de la Saskatchewan. Lundi soir, 13 victimes étaient toujours à l’hôpital dont quatre dans un état critique, selon les autorités sanitaires de la province.

Centaines de policiers mobilisés

Dans la soirée, Myles était «toujours en liberté et est toujours considéré comme armé et dangereux» a déclaré dans une vidéo Evan Bray, le chef de la police de Regina. Ce dernier a de nouveau demandé aux habitants de signaler «tout ce qui est inhabituel ou toute information que vous pourriez avoir, qui pourrait permettre de résoudre rapidement cette situation».

Depuis dimanche, en plein week-end prolongé au Canada, des centaines de policiers traquaient les suspects dans une zone immense de la région des prairies. Myles Sanderson, 30 ans, est peut-être blessé et pourrait avoir «besoin de soins» a précisé la police. Il est déjà recherché depuis mai dernier pour ne pas avoir respecté son contrôle judiciaire, et avait été condamné à près de cinq ans d’emprisonnement notamment pour vol.

Victimes autochtones

Selon la police, qui n’a pas donné de détails sur leurs identités, certaines victimes ont été ciblées par les suspects et d’autres ont été attaquées au hasard. Parmi les premières identifiées par les médias canadiens figurent un retraité de 77 ans, une femme secouriste et son neveu de 14 ans. La majorité des victimes sont autochtones. Au Canada, ces derniers représentent environ 5% des 38 millions d’habitants, et vivent dans des communautés souvent ravagées par le chômage et la pauvreté.