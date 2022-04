Emirats arabes unis : L’un des plus gros rubis bruts exposé à Dubaï avant sa vente

La pierre de 8400 carats, pesant 2,8 kg, est «l’un des plus gros» rubis bruts jamais mis au jour.

L’un des plus gros rubis bruts au monde, surnommé «Burj Alhamal», a été présenté pour la première fois au public vendredi dans un hôtel de Dubaï, aux Emirats arabes unis, avant sa mise aux enchères. La pierre de 8400 carats, pesant 2,8 kg, est «l’un des plus gros» rubis bruts jamais mis au jour et fait partie des «rubis les plus rares», selon Patrick Pilati, le directeur général de SJ Gold and Diamond, qui l’expose.