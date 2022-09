Formation: «LUNEX University, une école à taille humaine»

L'essentiel

Avec ses trois filières (kinésithérapie, sciences du sport et management du sport) et ses programmes exclusivement enseignés en anglais, Lunex Université accueille environ 260 étudiants de plusieurs pays. Vendredi, l'établissement basé à Differdange organisait sa journée porte ouverte, à quelques jours de la rentrée officielle, le 26 septembre. «Certains étudiants sont venus des États-Unis, d'Irlande ou du Royaume-Uni aujourd'hui», explique Alicia Bonato, en charge du marketing digital.

Présentation des programmes, visites guidées, questions aux étudiants, il y a ceux qui sont venus en repérage, et ceux qui n'ont pas encore fait leur choix. «Je me suis inscrite et je suis venue visiter les lieux», explique Camelia, originaire de Longwy, accompagnée de sa mère. La jeune fille de 18 ans a voulu s'orienter vers la kinésithérapie, après avoir suivi la rééducation d'un de ses proches. Elle passera par une formation préparatoire d'un semestre, une sorte de remise à niveau en sciences et en anglais. Elle enchaînera ensuite avec le Bachelor (niveau bac+3) en kinésithérapie.

Camélia voudrait devenir kinésithérapeute. L'essentiel

«N'hésite pas à discuter, tu verras, ça va venir très vite», explique un étudiant à Murat pour le rassurer. Le jeune homme, qui vient de Dijon, cherchait une formation qui ait un lien avec le sport et la médecine. Ce dernier a été conseillé par son ami Eyad, qui vient de conclure son Bachelor de kinésithérapie par un stage à l'étranger. Dans quelques mois, il sera de retour pour débuter le master.

Si certains étudiants ont déjà fait leur choix, d'autres ne sont pas encore décidés. C'est le cas de Christopher, 28 ans, sportif et coach de fitness indépendant. «J'aimerais me perfectionner en sciences du sport, pour mieux connaître mon domaine et transmettre mes connaissances à mes clients», explique-t-il. Ce dernier hésite avec une autre formation et compte interroger les étudiants du campus pour prendre sa décision.