Evénement à Luxembourg: «Lupin dans la ville», un escape game géant dans la capitale

«Il ne s’agit pas de s’échapper d’un lieu clos, mais d’accomplir un parcours à l’extérieur, jalonné d’énigmes à résoudre». Amandine Laignel, chargée de communication de la société Creanim’, pose les bases de l’événement proposé ce samedi aux familles ou entre amis dans les rues de la capitale. Intitulé «Lupin dans la ville», ce jeu grandeur nature permet à des équipes de deux à cinq joueurs (parents-enfants, amis, …) de déambuler de manière ludique durant deux heures et demie sur environ 4 kilomètres dans un rayon de 700 m autour du point de départ, tout en résolvant dix énigmes d’observation spécifiques à la ville, et dix énigmes de logique et de dextérité avec le matériel de jeu adéquat fourni.

«Les premiers départs auront lieu à 10h30. Ils s’échelonneront ensuite toutes les demi-heures, et tous se feront au monument Kaddish, boulevard Roosevelt, derrière la cathédrale, et le jeu se clôturera à 15h30», explique l’organisatrice. Le principe est simple: «les participants doivent choisir un camp, soit celui du gentleman cambrioleur Arsène Lupin, soit celui du mage Cagliostro. Ils effectuent le même parcours, mais pas dans le même sens et se verront proposer des énigmes de logique différentes. À l’arrivée, ni points, ni classement, ni récompenses, mais juste l’envoi d’un e-mail indiquant quel camp a gagné».

Accessible à tous

Les organisateurs insistent sur le fait qu’il est question d’une balade, sans aucun aspect sportif, et donc accessible aux poussettes, chaises roulantes, … Il est même possible de la combiner avec un pique-nique, le timing ne revêtant aucune importance. Largement éprouvé, le jeu «a déjà tourné dans une cinquantaine de villes depuis le mois d’avril», glisse la chargée de com de la société dijonnaise. «Partout, le succès était au rendez-vous. Ici à Luxembourg, nous avons déjà enregistré plus de 200 inscriptions. Nous pouvons en accepter jusqu’à 500».