États-Unis : L’US Air Force a intercepté des avions russes près de l’Alaska

Deux avions de chasse américains ont intercepté quatre avions russes près de l’Alaska, a annoncé mardi le Commandement de la défense aérospatiale de l’Amérique du Nord (Norad). Cette interception «de routine» d’appareils russes, notamment des modèles de bombardier lourd Tu-95 et de chasseur Su-35, a eu lieu lundi, a déclaré le Norad dans un communiqué. Il s’agit d’une opération consistant à escorter un avion potentiellement rival jugé trop proche d’un espace aérien, ou l’ayant pénétré.

«Les avions russes sont restés dans l’espace aérien international et n’ont pas pénétré dans l’espace aérien souverain américain ou canadien», a-t-il ajouté, précisant qu’une telle activité russe «arrivait régulièrement et n’était pas considérée comme une menace, ni comme une activité provocatrice».

Si cette interception était une opération de routine, les avions de combat stationnés en Amérique du Nord ont eu l’occasion en février d’effectuer de véritables et rares actions offensives aériennes, en abattant un ballon chinois, qualifié d’espion par Washington, au large de la côte est du pays et trois autres objets volants non identifiés.