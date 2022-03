Luther King a été assassiné en...

De la condition des femmes dans la Grèce antique à la vie dans les tranchées de Verdun, un site cherche à réconcilier l'Histoire et les traumatisés des cours d'histoire-géo .

Photos, anecdotes et personnages célèbres, le site balaie un certain nombre de questions qui vous permettront de ne plus claironner que Louis XIV est mort guillotiné.