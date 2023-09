Lutte contre un cancer du sein: Linda Evangelista: «Je sais que j'ai un pied dans la tombe»

La vie n'a pas épargné le mannequin canadien: celle qui fut l'un des tops les plus connus du monde dans les années 90 a dû faire face à des épreuves douloureuses ces dernières années. Il y a deux ans, elle dénonçait une opération de chirurgie esthétique qui l'a défigurée et l'a empêché du même coup d'exercer son métier.

Ce que beaucoup ignorent, c'est que quelques années auparavant, elle a dû affronter une autre opération: la mastectomie bilatérale, soit l'ablation partielle ou totale des deux seins, suite à la découverte d'un cancer, fin 2018. «Je voulais tout mettre derrière moi et ne pas avoir à gérer cela», a-t-elle confié au Wall Street Journal Magazine. «Je pensais que tout allait bien et que j'étais prête pour la vie. Le cancer du sein n'allait pas me tuer».