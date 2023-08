Une tendance anti-crème solaire sur la Toile suscite l'inquiétude

Les réseaux sociaux ne sont pas toujours une mine d'informations judicieuses. Les derniers conseils de certains «influenceurs» en sont l'illustration. Ils sont anglo-saxons pour la plupart et prônent une tendance qui inquiète en cette période estivale: ne plus se protéger avec de la crème solaire. Sur TikTok, le hashtag «anti-sunscreen» a cumulé 17 millions de vues et beaucoup de vidéos ont été supprimées par le réseau social.

Et pour cause, les influenceurs conseillent aux abonnés d'arrêter de se protéger contre les effets néfastes du soleil. «J’ai la peau blanche, je suis même pâle, mais j’ai arrêté de mettre de la crème solaire, et je n’ai pas eu de coup de soleil depuis très longtemps», se vante l’«influenceuse» américaine Shannon Fairweather, sur YouTube.

Elle poursuit en expliquant qu'elle utilise des remèdes naturels à la place de la crème: «J’applique de l'huile de noix de coco qui fonctionne environ 30% aussi bien que l’écran solaire, sauf que vous ne vous enduisez pas de produits chimiques», avance-t-elle. Un discours dangereux qui inquiète jusqu'au Luxembourg.

«Quand j'entends ce genre de choses, ça m'inquiète toujours, il faut se mettre le moins possible au soleil», réagit le Dr Michèle Payeur, dermatologue à Luxembourg. Mais l'influenceuse n'est la seule à mal conseiller. Ils sont nombreux. Une autre utilisatrice (shesnatural0) avance de son côté que la crème solaire «bloque tous les bienfaits nourrissants du donneur de vie de notre planète qui régule nos processus corporels». «Il suffit de quelques minutes au soleil pour synthétiser la vitamine D», répond le médecin. Mais, même pour la vitamine D, n'allez pas au soleil sans crème!

Ne pas se protéger avec de la crème est une véritable erreur et s'exposer longuement «accentue non seulement le vieillissement cutané mais augmente aussi le risque de cancer de la peau. Le meilleur anti-rides, c'est la crème solaire et la modération de sa consommation du soleil», ajoute-t-elle. «Des patients avec un cancer de la peau, j'en opère toutes les semaines».

«On constate de plus en plus de cancers de la peau»

«L'huile de coco, ça a déjà été testé, c'est une vraie catastrophe! On constate de plus en plus de cancers de la peau, qui peuvent être liés aux tendances des années 1980-2000; entre autre la graisse à traire et les cabines à bronzer…», précise le médecin-spécialiste. Pour des alternatives plus naturelles, la dermatologue évoque des filtres minéraux comme le mica, dont les particules vont agir comme une sorte de miroir qui reflète le soleil.

D'après la dermatologue, les UV se révèlent bien «plus dangereux à long terme que mettre une crème une fois par an». À noter que la crème solaire ne protège pas entièrement, il est nécessaire d'en appliquer une nouvelle couche toutes les deux heures. En effet, le seul écran total est le vêtement anti-UV. La spécialiste de la peau rappelle également d'éviter les heures les plus chaudes, à savoir entre midi et 16h.