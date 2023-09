Les rues noires de monde pour demander de la sécurité

«Sauvons la Gare», «Protégeons nos écoles, protégeons nos enfants», «Des policiers en plus». Les slogans et les revendications ne manquaient pas samedi en fin de matinée dans les rues de la capitale, au moment de la manifestation réclamant davantage de sécurité. Ils étaient «près de 600», selon les estimations d’un policier en faction.

Dans le cortège, des habitants du quartier et quelques politiciens de différents partis. Tous râlaient contre le contexte sécuritaire. «La situation s’est dégradée ces dernières années, d’où la nécessité d’agir», lance Laurence Gillen, l’une des organisatrice (et membre du DP). «Depuis qu’il y a le groupe WhatsApp, nous sommes mieux entendus», constate-t-elle. Celui-ci, dans lequel les habitants partagent leur désarroi, est en effet l’élément déclencheur de l’événement.

«Déjections, vomi, seringues»

Sergio, habitant de la rue d’Anvers, dénonce «des gens qui viennent, qui trainent, vendent de la drogue, volent et sont violents». Amandine et Antony, habitants du quartier, déplorent que celui-ci soit «moins attractif que le reste de la ville» à cause de la situation sécuritaire.