«Il manquait un événement sportif durant la Pride Week»

1 / 30 La Pride Run, une course dans la bonne ambiance et pour la bonne cause. Vincent Lescaut/L'essentiel Vincent Lescaut/L'essentiel Editpress

Une foule aux couleurs de l'arc-en-ciel a pris le départ ce mercredi à 19h de la première Luxembourg Pride Run, pour 5 ou 10 km dans les rues de la capitale. Parmi eux, Thomas, 35 ans, qui a mobilisé des proches. «Ils ne courent pas d'habitude mais viennent car c'est une cause qui leur tient à cœur. C'est un événement sportif, convivial en semaine en Ville, il faudrait qu'il y en ait plus», confie-t-il. La course s'inscrit dans le cadre de la Pride Week et revêt un caractère caritatif car les frais d'inscription seront reversés à l'association Rosa Lëtzebuerg et au centre LGBTIQ+ Cigale.

Pour Aude, qui court «les week-ends» et s'apprête à faire les 10 km, il s'agit de sa première course officielle. «Cela permet de changer de parcours et d'avoir une sensation de challenge». Sa collègue Rita, participante de l'ING Marathon, a décidé de courir au côté de sa collègue «pour le fun et la bonne cause car ces personnes sont souvent discriminées».

Antony, 22 ans, est «très content que la Pride Run ait lieu» mais estime qu'il faudrait «donner la parole et écouter les personnes trans, non-binaires, intersexes mais aussi sensibiliser notamment les enfants dans les écoles afin de faire encore plus bouger les choses et lutter contre les discriminations».

Une bonne ambiance et un beau parcours

«ING est sponsor principal de la Luxembourg Pride Week et dans le programme de cette semaine d'activité, il n'y avait pas d'événement sportif. Comme ING organise le marathon depuis 16 ans avec la ville de Luxembourg, on s'est dit pourquoi ne pas lancer une course caritative. En janvier, nous en avons discuté avec la Ville, qui a validé le projet», détaille Christophe Rahier, en charge du projet de la Luxembourg Pride Run chez ING.

L'aspect tracé de la course a été confié à José Azevedo, organisateur de l'Urban Trail. «Je voulais une bonne ambiance et un beau parcours, en faisant passer les coureurs par des endroits où il y a beaucoup de terrasses», explique-t-il.

Les organisateurs espéraient attirer au moins 500 coureurs tout en prévoyant un dispositif pour en accueillir 1 500. «Des discussions seront menées à la rentrée avec la ville de Luxembourg pour que l'édition de l'an prochain puisse avoir lieu plus au centre de la ville et augmenter la capacité», ajoute Christophe Rahier qui se réjouit notamment de la participation d'une quarantaine d'entreprises. Parmi elles, la Banque européenne d'investissement (BEI) qui a réussi à mobiliser plus de 30 collaborateurs pour soutenir la cause. «L'ambiance est vraiment super et nous espérons qu'il y aura encore beaucoup d'autres éditions», raconte Txema, employé de la banque.