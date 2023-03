Aviation au Luxembourg : Luxair va proposer des voyages «toujours plus lointains»

Avec un rayon d’action atteignant les 3.100 miles nautiques (soit 5.740 km), les Boeing 737-8 vont, «dès 2023», étendre le rayon actuel des opérations de Luxair. «Cet avion sera utilisé pour les vols les plus longs tels que ceux, opérés actuellement, vers Dubaï, le Cap-Vert et le Sénégal mais également sur le reste du réseau Luxair, explique la société. Grâce à ces nouveaux appareils, Luxair pourra même, dans un avenir proche, étendre son réseau de destinations pour des voyages toujours plus lointains et ainsi offrir de nouvelles perspectives à ses passagers».