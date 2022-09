Entreprise au Luxembourg : «Nous en avons ras-le bol» chez Luxair

Dans le cortège, beaucoup de salariés Luxair syndiqués. «Il faut un changement de management, il y a un ras-le-bol, nous sommes poussés à bout», lance Bruno, veste verte du LCGB sur le dos. Selon lui, les salariés travaillent «à 150%» et manquent de reconnaissance. «Nous sommes là pour défendre nos salaires et donc notre avenir», résume Nicky, habillée aux couleurs de l’OGBL.

Une «situation intenable»

«On nous gèle le barème des salaires, alors qu’on nous demande plus de travail», abonde son collègue Raphaël. La situation a changé selon lui depuis deux ans et la crise qui a frappé l’aviation de plein fouet. Il évoque «la quantité de missions et les objectifs», revus à la hausse. Le cortège s’est arrêté devant le bâtiment accueillant notamment le ministère. Les klaxons assourdissants, qui n’ont cessé pendant tout le défilé, ont repris de plus belle lorsqu’est arrivé le ministre François Bausch (Déi Gréng). Il a salué la foule, avant de s’engouffrer rapidement dans le bâtiment pour le début des négociations.