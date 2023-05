Compagnie aérienne: Luxair a plus que doublé le nombre de ses passagers en 2022

«Luxair connaît une reprise encourageante de ses activités», se réjouit la compagnie dans le communiqué. Luxair «ne cesse de développer ses offres et services avec toujours un seul et même but: offrir à ses passagers et clients de hauts niveaux d'excellence et de qualité». L'offre, justement, a atteint pour la première fois la barre des 90 destinations en 2022, tout juste 60 ans après le tout premier vol Luxair, entre Luxembourg et Paris-Le Bourget.