Luxair indique ce lundi soir qu'un vol entre Sal, au Cap-Vert, et Luxembourg, a dû être dérouté vers Madrid, en raison d'une fissure du cockpit.

L'avion a dû atterrir à Madrid au lieu de continuer jusqu'au Findel. Image d'illustration: Editpress

Le vol arrivant du Cap-Vert a dû atterrir à Madrid au lieu d'aller jusqu'à Luxembourg. Luxair indique ce lundi soir que le vol LG372 reliant Sal à Luxembourg a été dérouté vers la capitale espagnole par mesure de précaution, après «la détection d'une fissure sur la vitre du cockpit survenue pendant le vol».

Le Boeing 737-700 de la compagnie luxembourgeoise a atterri en toute sécurité à Madrid. Luxair affirme que les passagers ont été tenus informés par le commandant de bord et l'équipage et que «leur sécurité a été assurée en permanence tout au long du vol».

Plusieurs incidents en peu de temps

Les passagers concernés étaient toujours en Espagne lundi soir, alors que leur vol devait atterrir au Findel à 21h40. Luxair les «prendra en charge à l'aéroport et un vol de remplacement sera organisé demain», mardi, précise la compagnie, qui «présente ses excuses pour les désagréments et remercie tous les passagers de leur compréhension».

