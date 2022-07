Employeurs au Luxembourg: Luxair, les CFL et la Spuerkeess font rêver

Certaines grandes entreprises attirent plus que d'autres. Instagram et Vincent Lescaut

Le salaire et les avantages restent le critère n°1 pour les salariés du Luxembourg, selon le dernier Randstad Employer Brad Research publié lundi, par l'entreprise d'intérim et de service RH. 76% des 1 502 personnes interrogées au début de l'année estiment que la rémunération est la chose la plus importante quand ils choisissent un employeur. La sécurité de l'emploi (73%) et l'équilibre vie privée-vie professionnelle (68%) complètent le podium. Viennent ensuite travailler dans une bonne ambiance (63%) et les possibilités d'évolution (52%).

Si le salaire est plus déterminant pour les plus jeunes (25-34 ans) et les plus diplômés, la sécurité de l'emploi compte davantage pour les plus de 35 ans et les salariés moins diplômés. Randstad note également que si la possibilité de faire du télétravail n'arrive qu'en 9e position, 41% des répondants estiment que ça joue dans la balance.

Pas envie de changer

Quel secteur réunit un maximum de tous ces critères selon les personnes interrogées au Luxembourg? Celui du transport et de la logistique (41%), loin devant la finance (24%) et les services (20%). Dans le top 5 des employeurs les plus attractifs, on retrouve donc Luxair (49% des répondants souhaiteraient y travailler), les CFL (48,8%) et la Spuerkeess (44%). Ils devancent le groupe POST, Cargolux, le Centre Hospitalier Neuro Psychiatrique, la Banque de Luxembourg, le groupe Encevo, le CHEM et Foyer.

À noter que seulement 6% des personnes interrogées ont changé de job durant les six derniers mois (NDLR: la guerre en Ukraine n'avait pas encore débuté au moment de l'enquête) contre 16% au niveau mondial. Et seules 13% d'entre elles avaient l'intention d'en changer (contre 24%).