Vacances cet été: Luxair ne prévoit pas d'annulations de vols… pour le moment

Faut-il craindre des galères cet été pour les vacanciers au départ de Luxembourg? Depuis la fin de la crise Covid, les compagnies aériennes font face à des difficultés de service sans précédent dans l'histoire récente. Des grèves en série, 3 000 annonces d'annulations par la Lufthansa, rares sont les compagnies qui s'en sortent sans dommage. «Nous avons dû procéder à un certain nombre d'annulations préventives en raison de difficultés opérationnelles», confiait également Easyjet.

Interrogée par L'essentiel, Luxair ne prévoit d'annuler aucun vol cet été «pour le moment». Une situation qui demeure incertaine, la compagnie luxembourgeoise n'échappant pas aux turbulences que connait le secteur. «Comme de nombreuses compagnies aériennes en Europe, Luxair est également touchée par une pénurie de personnel et un taux d’absentéisme élevé. Ce taux a même presque doublé par rapport à 2019 et pas seulement à cause de la situation Covid-19 à laquelle elle doit faire face».