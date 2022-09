Tensions sociales : Luxair: une grande manifestation au Kirchberg le 26 septembre

Les syndicats OGBL et LCGB comptent se faire entendre à la fois dans et en dehors du ministère de la Mobilité, où se tiendra une tripartite aviation le 26 septembre prochain. Dans un tract publié ce jeudi, ils appellent les quelque 2 800 salariés de Luxair à donner de la voix et réclament: «Le respect du personnel de Luxair par la direction générale» et «une amélioration des conditions de travail et des conditions de rémunération correspondant à l’engagement quotidien de l’ensemble des salariés».