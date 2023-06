Compagnie aérienne au Luxembourg : Luxair veut une «rentabilité maximale» pour ses avions

« Le 737-7 est parfaitement adapté à l'ensemble du réseau de Luxair, s'intégrant de manière transparente à sa flotte existante et ajoutant de la capacité sur les routes régionales, explique la compagnie. En choisissant le 737-7, Luxair exploitera une flotte commune lui permettant de déplacer des avions sur le réseau, tout en augmentant et diminuant la capacité en fonction de la saisonnalité et de la demande».