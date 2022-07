Aviation au Luxembourg: Luxair vise bien plus haut

Cet effort financier doit permettre à Luxair «d’agrandir la flotte et de garantir l’avenir de la compagnie», entrevoit Gilles Feidt, son directeur général. Et de compléter: «Notre hangar n’est plus adapté à nos besoins. Des avions comme le Boeing 737 ne rentrent qu’à moitié: souvent la maintenance doit être faite avec les portes ouvertes, ce qui est difficile. Ici, les équipes auront un environnement adapté à la situation et de vastes espaces de stockage». Aussi, la nouvelle infrastructure pourra accueillir trois grands appareils en même temps, ce qui permettra d’optimiser les travaux, tout comme la réunion de l’ensemble des équipes dédiées sur le même site.