Tourisme : Luxair voit le ciel un peu s’éclaircir

LUXEMBOURG - Luxair s’est bien défendu dans l’activité du fret et des voyages à forfait.

Une année «prometteuse»

Une «légère» reprise s’est amorcée en termes de passagers transportés. Ils ont été un peu plus d’un million l’an passé, se répartissant quasi pour moitié entre les lignes régulières et les vols opérés via LuxairTours. «Les voyages à forfait, qui ont connu la plus forte baisse en 2020 (-70 %), ont été le principal vecteur de la croissance en 2021 (+150 %) grâce à la réouverture de nombreux hôtels et aux services offerts par LuxairTours avec notamment les tests PCR pour pouvoir rentrer au Luxembourg», souligne le groupe. Le tour opérateur luxembourgeois a ainsi retrouvé l’an passé un volume annuel «de 20 % au-dessous de 2019, performance atypique en Europe».